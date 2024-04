Derubato il centro sportivo dell'Accademia Pavese di Roncaro: palloni e maglie da calcio il bottino

Roncaro (Pavia), 18 aprile 2024 – Furto al centro sportivo dell’Accademia pavese. I ladri sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì 17 aprile in via Campestre, una zona piuttosto isolata dove hanno potuto agire indisturbati. Dopo aver scavalcato la recinzione, hanno forzato la porta degli spogliatoi e si sono introdotti portando via tre palloni da calcio e diverso abbigliamento sportivo. Sul furto, che è stato denunciato ieri, indagano i carabinieri. Nel pomeriggio di mercoledì, invece, i soliti ignoti hanno agito a Tromello. In questo caso, secondo un copione ormai ampiamente testato, sono arrivati nel pomeriggio, tra le 15 e le 17 quando in un’abitazione indipendente di via Aldo Moro non c’era nessuno. Hanno forzato una finestra del soggiorno e sono entrati. Dopo aver messo a soqquadro tutta la casa alla ricerca di oggetti preziosi, sono fuggiti con alcuni gioielli in oro del valore ancora da quantificare. Al loro rientro i proprietari si sono trovati l’amara sorpresa e hanno chiamato i carabinieri di Gropello Cairoli che stanno indagando.