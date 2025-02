Ladri entrano in una casa a Sannazzaro: non trovano né oro né contati e si portano via il computer portatile

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) – Non hanno trovato né gioielli d'oro né soldi in contanti, ma hanno portato via un computer portatile. I ladri hanno colpito nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio in via San Bernardino a Sannazzaro de' Burgondi. Approfittando della momentanea assenza dei proprietari, dalle 14 circa, hanno forzato la porta finestra della cucina e sono entrati nell'abitazione, una casa indipendente, non dotata di impianto antifurto.

Il colpo è così stato scoperto solo verso le 20, quando i padroni di casa sono rientrati e hanno trovato tutte le stanze a soqquadro. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, che hanno effettuato il consueto sopralluogo sulla scena del crimine che ha dato il via alle indagini per cercare tracce che possano portare a individuare i responsabili, che nel frattempo avevano avuto tutto il tempo di fuggire e di far perdere le proprie tracce.

Il valore economico del bottino è modesto, non essendoci in casa né contanti né gioielli d'oro. Ma per cercare qualcosa di prezioso da rubare i malviventi hanno messo letteralmente sottosopra l'intera abitazione, prendendo un computer portatile, per i proprietari certo più importante per il contenuto che per il costo in sé.