Furti sulle auto, colti in flagrante. Spaccavano i finestrini, tre arresti

Nei precedenti raid ai danni di auto in sosta, a Pavia sul Lungoticino e al Ticinello, era stata segnalata una Citroen C4 sempre vista allontanarsi con tre o quattro persone a bordo. E venerdì mattina, nel corso di un servizio mirato, proprio per evitare il ripetersi di altri simili episodi, un equipaggio in borghese della squadra Mobile della Questura di Pavia ha intercettato l’auto sospetta, avvistata inizialmente in via Carpanelli, nel centro storico pavese. I poliziotti si sono tenuti a distanza, ma hanno seguito la C4 che ha fatto una breve fermata in viale Indipendenza e si è poi rimessa in moto percorrendo viale Repubblica e via Rismondo, passando anche davanti alla Questura, e arrivando poi in viale Brambilla, dove si è fermata e sono scesi tutti i quattro uomini che erano a bordo.

Nel parcheggio di un risto-pub, peraltro chiuso in quell’orario, in tre si sono posizionati a bordo strada come per un’improvvisata barriera umana, per impedire che gli automobilisti in transito vedessero quel che stava accadendo, che invece i poliziotti che stavano seguendo i sospettati hanno visto bene: il quarto uomo, con un martelletto frangivetro, ha mandato in frantumi i finestrini di due auto parcheggiate. Prima una Jeep Renegade, dalla quale si è velocemente allontanato senza trovare nulla da rubare all’interno dell’abitacolo. Poi una Nissan, sulla quale c’era invece uno zainetto che è stato rubato. In quel momento sono intervenuti gli agenti della Mobile, che hanno bloccato tre uomini, mentre un quarto è riuscito a fuggire a piedi e a far perdere le proprie tracce, ma sono in corso le indagini per identificarlo.

La refurtiva è stata recuperata: nello zainetto c’erano un telefono cellulare e un portafogli con poche decine di euro. Un bottino ben magro, a fronte del danno provocato alle due auto, anche a quella sulla quale non c’era nulla da rubare. Sono scattati gli arresti in flagranza, per furto e tentato furto in concorso, nei confronti dei 3 uomini residenti a Pioltello (Milano), un 41enne e un 44enne di nazionalità cubana e un 34enne colombiano. Saranno processati il 13 maggio, dopo che ieri il Gip ha convalidato gli arresti e disposto le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di uscire dalle rispettive abitazioni in orario notturno, dalle 20 alle 8. Al momento non sono accusati dei precedenti raid, per i quali le indagini sono ancora in corso.