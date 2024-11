Furti nelle abitazioni. Altri due colpi a segno

Forse sentendo ripetere da più parti che è in arrivo il grande freddo, i ladri hanno pensato di premunirsi e hanno rubato un giubbotto. Il furto è stato messo a segno lunedì dalle 13 alle 19 in un immobile di via I maggio a Bressana Bottarone. Dopo aver forzato una porta finestra sul retro, sono entrati e se ne sono andati con quattro collanine d’oro e un giubbotto. Quando i proprietari sono rientrati, si sono accorti che la casa era stata messa a soqquadro e hanno chiamato i carabinieri per sporgere denuncia.

Identico il copione seguito anche per il colpo messo a segno a Parasacco, frazione di Zerbolò, dove i malviventi speravano di trovare gioielli e contanti, invece dopo aver forzato una porta sul retro di un’abitazione indipendente, sono entrati e hanno rovistato ovunque. Preziosi e banconote non sono riusciti a trovarne, ma i soliti ignoti non se ne sono andati a mani vuote: hanno rubato un orologio da uomo e una console per video giochi Playstation. Del furto si stanno occupando i carabinieri di Garlasco che sono competenti territorialmente. M.M.