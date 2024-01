Furti e danneggiamenti. Ripreso il responsabile

Sarebbe il responsabile di una serie di furti e vandalismi che si sono registrati a Gambolò tra metà dicembre e i primi giorni di gennaio, tra i quali il danneggiamento della cabina per le fototessere di piazza Cavour probabilmente nel tentativo di impadronirsi delle monete in essa contenute. Gli agenti della polizia locale del centro lomellino, hanno fornito immagini del circuito cittadino di videosorveglianza, ai carabinieri della locale stazione che hanno identificato il presunto autore dei fatti che andrà incontro a dei guai e ad un denuncia certa. "Tra gli altri episodi segnalati ci sono furti avvenuti ai danni della Polisportiva, ad un ristorante e ad alcuni negozi – commenta il sindaco Antonio Costantino –. Grazie al confronto di fotogrammi e ad altri riscontri investigativi, si è arrivati alla identificazione del responsabile. L’investimento che in questi anni abbiamo programmato sulla videosorveglianza sta fornendo i riscontri attesi anche sul controllo dei veicoli che transitano sul territorio comunale". U.Z.