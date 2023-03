Furgone a fuoco, l’autista cerca i documenti: salvo in extremis

Allarme ieri mattina poco dopo le 7.15 con corsa dei vigili del fuoco e ambulanza per un furgone che ha preso improvvisamente fuoco. L’autista, che in un primo momento ha indugiato, è dovuto saltar fuori dalla cabina poco prima che questa venisse fagocitata dalle fiamme. L’uomo, 55 anni, residente nel Cremonese, stava percorrendo via Pandino, nel quartiere di Ombriano, per arrivare in città. A un certo punto ha notato del fumo uscire sempre più denso dal vano motore, davanti ai suoi occhi, ha accostato nel primo posto possibile, vicino a una casa, e si è apprestato a recuperare dei documenti che erano sul cruscotto. Non ha potuto terminare l’operazione, perché il fumo si è subito trasformato in fiamme, lasciandogli solo il tempo di abbandonare in fretta il posto di guida. I vigili del fuoco sono arrivati con autopompa e tre camionette. Il loro lavoro non è durato molto, ma non e valso a salvare il furgone. La strada è rimasta interrotta per un’ora, con qualche disagio per i genitori che accompagnavano i figli a scuola.

P.G.R.