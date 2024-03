Fuga di monossido in casa: intossicate due persone a Pavia

Pavia, 31 marzo 2024 – Pasqua di paura nel Pavese. Due persone, un uomo di 49 e una donna di 35 anni, sono rimaste intossicate dal monossido oggi pomeriggio in un appartamento di viale Sicilia a Pavia, non lontano dal centro.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato i due intossicati al Policlinico San Matteo. Entrambi sono al momento sotto osservazione, ma non in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della fuga di monossido.