Pavia, auto in fuga dalla polizia: inseguimento a 100 all’ora in città

Pavia, 15 ottobre 2023 – Un lungo inseguimento per le vie cittadine, con l'auto in fuga a folle velocità. Una scena da film alla quale hanno assistito increduli non pochi pavesi, nel pomeriggio di ieri, sabato 14 ottobre, in diverse strade della città. Una Fiat Bravo non s'era infatti fermata al posto di controllo della polizia all'ingresso in Pavia da viale Lodi.

Ne è scaturito un inseguimento con la Volante impegnata a non perdere di vista l'auto in fuga, nel traffico cittadino del sabato pomeriggio, con manovre spericolate e punte di velocità di oltre 100 chilometri orari. Grazie al supporto di altri equipaggi delle forze dell'ordine, la Fiat Bravo è poi stata bloccata in viale Brambilla.

A bordo due uomini, pare già con precedenti di polizia, che non hanno saputo giustificare il possesso di numerosi tagliandi gratta&vinci e stecche di sigarette. Con il sospetto che quello trovato sui sedili dell'auto fosse il bottino di un recente furto ai danni di una tabaccheria, anche se non risultava denunciato un simile furto, almeno non nella zona, e indagini sono ancora in corso per risalire alla provenienza della merce, che pare comunque il motivo della fuga.

I due sono stati identificati e, al termine degli accertamenti, saranno deferiti alla Procura per ricettazione, entrambi, e quello dei due che alla guida dell'auto fuggita, anche per resistenza.