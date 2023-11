Fondazione Mondino in festa. Una settimana di eventi

Quest’anno la Fondazione Mondino celebra il 50° anniversario dal primo riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (1973), con la Mondino Neuro Week, una settimana di eventi che vede il coinvolgimento delle istituzioni, della comunità scientifica e della cittadinanza per favorire il dibattito, la riflessione e la divulgazione sulle neuroscienze.

La settimana si è aperta ieri mattina con il convegno “La riforma degli Irccs: nuove sfide, nuove opportunità“ in cui sono state approfondite le novità introdotte dalla legge con l’obiettivo di potenziare le politiche attuate dal ministero della salute per l’implementazione della qualità della ricerca a livello di sistema. Altro appuntamento istituzionale di rilievo è previsto il 1° dicembre nell’aula magna del collegio Ghislieri, dove si celebrerà la tradizionale cerimonia dell’Ottorino Rossi Award con una lectio magistralis dal titolo “I neuroni specchio“ dal parte del vincitore, Giacomo Rizzolatti (MD, professor of human physiology, socio nazionale Accademia dei Lincei, foreign member of the Royal Society, foreign member of the national academy of Sciences, Usa, dipartimento di medicina e chirurgia – Unità di Neuroscienze Università di Parma). L’Ottorino Rossi Award lascerà poi spazio all’evento conclusivo, ossia la tavola rotonda “Quale innovazione per una sanità di eccellenza: dalla ricerca all’organizzazione sanitaria, alla formazione, agli stakeholder“.

M.M.