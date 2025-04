Fondazione Costantino. Prima il furto al Bistrot. Ieri rogo a Ca’ della Terra

La recinzione tagliata e alcuni sconosciuti che scappano fanno pensare a una matrice dolosa per l’incendio che ieri pomeriggio si è verificato negli spogliatoi del campo da calcio della Fondazione Costantino a Ca’ della Terra. "Sono andati a fuoco tre moduli – dice Francesco Costantino, fondatore della realtà che si occupa di disabili – Gli impianti erano spenti. Pochi giorni fa il furto al Social Bistrot e ora l’incendio". "Se le fiamme fossero dolose – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise – sarebbe un pessimo segnale per la città e un brutto regalo per l’intera cittadinanza che si sobbarcherà i costi del ripristino. La Fondazione Costantino andrebbe premiata, non punita".