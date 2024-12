Flessibile apre il forziere. Bottino da 20mila euro

GARLASCO

Ladri ancora in azione in Lomellina. Gioielli d’oro per 20mila euro è il ricco bottino di un furto in un’abitazione di Garlasco, in via don Giuseppe Gennaro. In questo caso i ladri sono entrati in azione domenica, mentre i padroni di casa erano usciti solo per un’ora, tra le 16.30 e le 17.30. Al rientro hanno trovato la porta forzata e tutte le stanze a soqquadro. Una ricerca che ha portato i malviventi a trovare la cassaforte che sono anche riusciti ad aprire, tagliandola con un flessibile, per poi impossessarsi di tutti i gioielli all’interno. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, ma i responsabili erano nel frattempo spariti. A Vigevano, nella notte tra sabato e domenica, furto al bar Milk&Coffee di corso Novara. Entrati forzando una finestra laterale, hanno portato via bottiglie di alcolici e un’affettatrice.S.Z.