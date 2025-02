Finisce in denuncia la truffa dello specchietto

Deve rispondere del reato di truffa aggravata con la cosiddetta tecnica "dello specchietto" S.M., ventottenne di Noto, in provincia di Siracusa. I carabinieri di Mortara lo hanno denunciato in stato di libertà mercoledì al termine di una tempestiva attività investigativa. L’episodio è accaduto alle 9 dello stesso giorno, a Castello d’Agogna, ai danni di un uomo di 63 anni, il quale, mentre era alla guida della propria auto, ha avvertito un colpo come se fosse avvenuto un incidente. Il truffatore, al volante di altro veicolo, nel mostrare lo specchietto rotto, ha fatto ricadere la responsabilità del danno sulla vittima, invitandola a rimediare sul posto senza coinvolgere le rispettive assicurazioni. La vittima ha consegnato al truffatore 40 euro per un danno in realtà mai procurato.