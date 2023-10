Finisce all’asta la sede del Consorzio lomellino per la raccolta dei rifiuti

Per decenni è stato il soggetto deputato alla raccolta dei rifiuti in oltre 40 Comuni della Lomellina e nel 2012 aveva inaugurato la sede operativa di Parona Lomellina. Le cose per il Clir, il consorzio lomellino per la raccolta dei rifiuti, avevano iniziato a peggiorare sino ad accumulare debito per oltre 6 milioni e mezzo di euro che, nel giugno del 2021, hanno spinto i Comuni soci a chiedere la messa in liquidazione della società che è stata dichiarata fallita nel luglio del 2022. Intanto la sede è andata in abbandono, “cannibalizzata“ dai ladri che hanno razziato tutto il possibile. Ora l’immobile sarà venduto all’asta: si tratta di un’area, sita in via Stazione, che si sviluppa su una superficie di 3.800 metri quadrati. La base d’asta è stata fissata in 489mila euro su un valore di stima di 652 mila. Umberto Zanichelli