Filighera, i ladri entrano al supermercato MD ma non riescono a rubare la cassaforte

Filighera (Pavia), 21 ottobre 2024 - Assalto notturno fallito. Era passata la mezzanotte da circa mezz'ora, nella notte tra domenica e oggi, lunedì 21 ottobre, quando è scattato l'allarme antintrusione al supermercato MD in via Primo Maggio a Filighera. L'impianto di videosorveglianza ha ripreso tre uomini, non riconoscibili perché entrati in azione con i volti coperti, che si sono introdotti forzando una porta d'ingresso e si sono diretti versi gli uffici dove c'è la cassaforte, che hanno tentato di tagliare con un flessibile. Ma qualcosa nel loro piano è andato storto.

I banditi si sono accorti che stavano impiegando più tempo di quello che avevano evidentemente previsto e così si sono resi conto che non ce l'avrebbero fatta a completare la loro azione criminale prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Per questo motivo hanno desistito, andandosene via a mani vuote, ma riuscendo a fuggire prima che arrivassero i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Lardirago della Compagnia di Pavia, che non hanno più trovato i ladri. I militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi.

Un colpo dalla tipologia diversa rispetto agli ultimi messi a segno, come quello al Carrefour Market di Casteggio la scorsa settimana, nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre: in quell'occasione gli ignoti malviventi avevano usato un furgone come ariete per la spaccata della vetrata e avevano poi caricato su un altro mezzo la cassaforte con circa 5mila euro in contanti.