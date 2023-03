Fibra veloce pronta a partire dopo il pirata

Centralina della fibra abbattuta da un pirata della strada, "il conducente non è stato trovato, ma l’azienda ha ripristinato gli impianti e presto il servizio partirà". Mario Ghidelli, sindaco di San Fiorano, annuncia la novità che riguarda la linea Internet veloce attesa da anni. Soprattutto con i lockdown, lo smart working e la didattica a distanza infatti, il problema della connessione lenta si è manifestato fastidiosamente. Da qui le richieste di migliorare la tecnologia locale.

Ma quando, a metà gennaio, tutto era finalmente pronto per la nuova fibra ottica, c’è stato un imprevisto. L’autista di un camion pirata, facendo retromarcia, aveva abbattuto la centralina di Open Fiber (l’azienda che si occupa del servizio) all’ingresso della piazzola ecologica. Il veicolo, il cui conducente poi non è mai stato rintracciato, ha spostato la centralina di 5 o 6 centimetri, piegandola. L’incidente aveva imposto agli utenti un’ulteriore attesa di un mese e mezzo. "Open Fiber, nel frattempo, ha sistemato il danno e ora siamo pronti a partire – garantisce Ghidelli– A breve i tecnici effettueranno i dovuti test, poi ci sarà la possibilità di iniziare a fare l’abbonamento per chiedere la linea veloce".

P.A.