Fari puntati sullo scultore De Paoli. Viaggio tra figurativo e simbolismo

CORVINO SAN QUIRICO (Pavia)“Antonio De Paoli: Dualismi ed evocazioni. Visita guidata all’atelier dell’artista“. È l’appuntamento organizzato dal Touring Club Italiano, Club di territorio di Voghera e Oltrepò, per sabato 10 maggio alle 16.30 alla frazione Novellina di Corvino San Quirico (prenotazione obbligatoria entro domani con mail a: vogheraoltrepo@volontaritouring.it - gratuito fino a 12 anni, 8 euro studenti, 10 euro iscritti Tci, 15 euro non iscritti). Per la seconda volta il Touring oltrepadano fa aprire al pubblico le porte della ‘bottega’ dell’artista Antonio De Paoli, 58enne (nella foto), laureato in scenografia all’Accademia di Brera, che da scenografo si è affermato come scultore.

"La visita, condotta dall’artista stesso - spiegano dal Tci Voghera e Oltrepò - si sviluppa all’interno di una esposizione di opere proposte tra figurativo e simbolismo in terracotte refrattarie policrome, vetrofusioni, bronzi e resine. Fanno parte delle produzioni degli ultimi 15 anni che partono da bozzetti per opere monumentali, per arrivare a pezzi unici delle proprie produzioni e lavori su commissioni".

In occasione della visita del Tci, Antonio De Paoli presenterà la sua terza monografia personale, catalogo delle opere realizzate negli ultimi 9 anni, tra cui il San Francesco a Piandarca e la Fenice a Lerici, fino alla statua di San Pio V Papa Ghislieri, che sarà inaugurata il prossimo 23 maggio ad Alessandria.

S.Z.