Ex Necchi, si parte con le demolizioni: ecco quando inizieranno i lavori

Pavia – Dall’impegno di Vittorio Necchi per i pavesi, a quello di Supernova per la sostenibilità ambientale e sociale nella rigenerazione dell’area ex Necchi. L’area da 11 ettari di viale Repubblica, in cui un tempo lavoravano 6.500 persone che producevano macchine per cucire destinate a tutto il mondo, si è aperta alla città per far vedere le diverse fasi di intervento di rigenerazione e l’operazione di smaltimento dell’amianto dagli edifici cui seguiranno le demolizioni. Sino ad oggi sono state smaltite 4.100 tonnellate di rifiuti sopra il suolo, oltre 10 big bag di amianto e 13 serbatoi.

L’operazione

“Ora dovremo procedere allo smaltimento di 75mila metri quadrati di amianto – ha spiegato Paolo Signoretti, amministratore delegato di Supernova, il nome dato alla società – e alla demolizione di 600mila metri quadrati di fabbricati. Proseguirà anche l’intervento di bonifica. Entro la fine del 2024 contiamo di iniziare anche a costruire".

L’area diventerà un luogo ben connesso alla città e a Milano. Lo sviluppo dell’iniziativa prevede qualità insediativa, alte prestazioni ambientali degli edifici e degli spazi aperti, complementare presenza di residenze, attività terziarie, ricettive, produttive, commerciali ma anche spazi dedicati allo sport, al verde e al tempo libero.

Le parole chiave del progetto di rigenerazione sono multifunzionalità, nuove forme del lavorare, dell’abitare e dello stare insieme, sinergia con il Policlinico e l’Università, sicurezza, salute, connessioni, mobilità sostenibile.

Cosa c’è nel progetto

Il progetto prevede la realizzazione di residenze, attività terziarie, ricettive, produttive, commerciali, spazi dedicati allo sport, al verde e al tempo libero. In programma anche la costruzione di un’altra stazione ferroviaria, con la fermata della linea S13 per Milano e il quadriplicamento dei binari.

"La rigenerazione di un’area così importante è, per Pavia, un grande valore sotto diversi punti di vista" ha sottolineato il sindaco Fabrizio Fracassi. E, come Vittorio Necchi aveva a cuore la salute dei pavesi, la società Supernova ha annunciato il progetto “Senologia al Centro“: in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, dall’autunno si terrà un evento di prevenzione in piazza per sensibilizzare sul tema del cancro al seno.

Una struttura prefabbricata modulare di senologia sarà l’ambulatorio mobile attrezzato e in grado di eseguire esami ecografici e mammografici. In attesa dell’evento di prevenzione in piazza, nell’area è presente e visitabile la clinica mobile su ruote, un veicolo attrezzato come la struttura modulare.