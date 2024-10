"Evento imperdibile per chi vuole assaporare il tipicamente buono"

"Quello della 70esima edizione di Autunno Pavese è un traguardo importante per la Camera di commercio di Pavia ma soprattutto per il nostro territorio. Oggi Autunno Pavese è un brand di tradizione e innovazione per i prodotti pavesi d’eccellenza, una grande operazione di marketing territoriale, un appuntamento imperdibile per chi desidera assaporare tutto il gusto del tipicamente buono. Sarà l’ultima edizione organizzata dalla nostra Camera di commercio. A novembre Pavia si accorperà con Cremona e Mantova. Finisce un’epoca durata oltre 230 anni. Faremo di tutto perché questa tradizione continui". Con queste parole del commissario straordinario Giovanni Merlino è stato inaugurato ieri l’Autunno Pavese. Fino a lunedì a Palazzo Esposizioni la Fiera avrà come protagonisti riso, vino e salumi, birre artigianali, dolci, funghi, formaggi, conserve e tante altre eccellenze agroalimentari della provincia in 50 stand espositivi. In calendario showcooking con chef stellati, masterclass con i migliori vini dell’Oltrepò e birre artigianali, laboratori dell’AP Academy e corsi pratici di cucina. Apertura oggi dalle 16 all’1, domenica dalle 11 alle 24 e lunedì dalle 17.

M.M.