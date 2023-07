Voghera, minacce con la spranga e sparo in stazione: 32enne finisce in carcere

È stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e accusato anche per un colpo di pistola. Maurizio Castiglia, 32enne di Voghera, è finito in carcere per un episodio successo nella serata di giovedì, reso noto ieri con comunicato stampa della Questura di Pavia.

Diversi passanti avevano lanciato l’allarme al 112 per l’uomo che urlava in strada armato di spranga, arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, giudicato per direttissima con patteggiamento a 10 mesi.

È accusato anche di detenzione illegale di arma e minaccia aggravata per un altro episodio, del 20 luglio: le indagini dei carabinieri lo hanno individuato come uno dei due uomini che minacciando un senza fissa dimora che dormiva in un vagone abbandonato vicino alla stazione, avrebbe sparato un colpo di pistola.

Fortunatamente, le minacce con la spranga che Castiglia ha rivolto ai passanti domenica non sono seguite ad azioni violenze e nessuno è rimasto ferito o direttamente coinvolto nell'episodio.

L’uomo è stato fermato dalla polizia e per tutto il tempo ha mantenuto “un atteggiamento ostile verso gli agenti – riferisce il comunicato – rivolgendo nei loro confronti continue e gravi minacce, ostacolandone fisicamente il compimento dell'attività d'ufficio. Per tali motivi lo stesso veniva tratto in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale”.