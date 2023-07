Voghera, urla per strada armato di spranga e minaccia i passanti: arrestato dalla polizia

Voghera (Pavia), 30 luglio 2023 – Si aggirava per strada armato di una spranga di ferro, urlando e spaventando non pochi passanti, che hanno avvisato le forze dell'ordine con numerose chiamate al 112. È successo a Voghera, l'altra sera, con l'intervento della polizia che è terminato con l'arresto.

L'uomo è stato infatti intercettato da una Volante e portato al Commissariato di Voghera per essere identificato. Nessun passante è comunque stato ferito o direttamente coinvolto nell'episodio, che ha provocato non poca preoccupazione per la strada ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.

Mentre un altro equipaggio, perlustrando la via dov'era stato trovato il sospettato, rinveniva il bastone metallico segnalato, posto sotto sequestro, negli uffici del Commissariato l'uomo "manteneva un atteggiamento ostile verso gli agenti – riferisce il comunicato diramato dalla Questura di Pavia domenica 30 luglio – rivolgendo nei loro confronti continue e gravi minacce, ostacolandone fisicamente il compimento dell'attività d'ufficio. Per tali motivi lo stesso veniva tratto in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale".

L'uomo peraltro è già noto alle forze di polizia "per precedenti gravi comportamenti antigiuridici". L'arresto è stato poi convalidato dal Gip e l'uomo è stato portato in carcere.