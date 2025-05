Pavia, le imprese di SuperChicco: l’eroe del riso in aiuto dei bambini malati

Pavia, 19 maggio 2025 – Se Superman combatte il crimine e difende i “buoni”, SuperChicco è il supereroe del riso. Ispirandosi alla mascotte del progetto per la celebrazione degli 80 anni dalla nascita del Carnaroli classico, i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie della provincia durante l’anno scolastico hanno raccontato le imprese di SuperChicco. Le storie e disegni realizzati sono diventati un libretto solidale i cui proventi sosterranno i bambini dell'oncologia pediatrica del San Matteo. Il volume “I racconti di SuperChicco”, è stato distribuito sabato in piazza del Carmine durante il mercato di Campagna amica.

“Abbiamo pensato di coinvolgere anche i giovani studenti pavesi nelle celebrazioni per gli 80 anni del Carnaroli – ha detto Silvia Garavaglia, residente di Coldiretti Pavia –, chiedendo loro di inventarsi un racconto con questo speciale supereroe. Tutte le storie arrivate sono raccolte in questo libro, che verrà distribuito nei mercati di Campagna amica e nella sede dell’associazione Gli Amici del Sorriso, a cui andranno tutte le offerte raccolte. La solidarietà è sempre una parte importante del progetto “EduCA – Educazione alla Campagna Amica” , che Coldiretti Pavia organizza da anni e che ha coinvolto nell’anno scolastico 2024/25 oltre 2.500 bambini in tantissime scuole di Pavia e provincia”.

“Quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato della vendita dei libretti con i racconti di SuperChicco agli Amici del Sorriso, un'organizzazione no-profit dedicata a portare gioia e supporto ai giovani pazienti ricoverati in oncologia e chirurgia pediatrica del San Matteo” ha aggiunto Christian Romagnese, presidente di Terranostra Pavia, l’associazione di Coldiretti che riunisce gli agriturismi.

Nella categoria Infanzia il primo premio è andato alla scuola dell’infanzia di Dorno, il secondo alla “San Zeno” di Garlasco e il terzo alla sezione B dell’Aquilone di Pavia. Una menzione speciale è andata invece alla sezione B dell’Aquilone. Nella sezione Primaria la classe 2° della scuola Pascoli di Pavia ha vinto il primo premio