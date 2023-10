Enrica Bensi, uccisa dal pitbull in fuga. Il paese sconvolto dal dramma: “Assurdo ciò che è accaduto”

Corana, (Pavia) 22 ottobre 2023 – “Sono sconvolto, siamo tutti sconvolti". Vittorio Balduzzi, sindaco di Corana, ieri mattina si è subito precipitato alla frazione Ghiaie per la tragedia che ha sconvolto la piccola comunità, l’aggressione di un pitbull costata la vita a un’anziana del paese. "Qui ci conosciamo tutti - dice ancora il sindaco Balduzzi -, ma la conoscevo particolarmente bene, ero amico della vittima". Enrica Bensi aveva compiuto 86 anni lo scorso agosto. Abitava a pochi passi dal posto della tragedia e stava camminando in via Vittorio Emanuele, la strada principale della frazione, quando è stata azzannata a morte dal cane di un’altra famiglia del posto.

"È stato riferito anche a me - conferma il sindaco - che quel cane aveva già dato problemi per l’aggressività, ma non mi risultano denunce o precedenti soccorsi ad altre persone. Forse aveva solo provocato preoccupazione, sia tra i vicini che agli stessi proprietari, che pure conosco bene".

In base alla dinamica ricostruita dai carabinieri, il pitbull sarebbe uscito in strada mentre il padre del padrone apriva il cancello per entrare in casa. Proprio in quel momento Enrica Bensi era a piedi in strada e in pochi istanti è stata subito aggredita dal cane. Le profonde ferite sia alle gambe che alla gola le hanno fatto perdere troppo sangue e quando sono arrivati i soccorritori di Areu non c’era ormai più nulla da fare e hanno potuto solo constatare il decesso. "È assurdo - commenta il sindaco Balduzzi - davvero incredibile. Quando succede una tragedia come questa, non ci si può non porre interrogativi anche sulla pericolosità di certe razze di cani. Perché è riuscito a scappare in strada? Se sono così pericolosi, non dovrebbero essere lasciati liberi nel cortile con il cancello, dovrebbero essere tenuti all’interno di un’ulteriore recinzione, in modo da rendere impossibile che riescano a uscire per strada. Sono solo mie considerazioni e purtroppo a quello che è successo non si può più ormai porre rimedio". Lo scorso 8 settembre, a Magherno, un 71enne del posto era morto, per un malore, nel disperato tentativo di sedare la violenta lite tra il suo pitbull e i due cani del vicino, della stessa razza. Alla fine del dicembre dello scorso anno, a Zinasco, ben tre persone erano finite in ospedale per l’improvvisa aggressione da parte del loro pitbull di 5 anni, che senza una apparente ragione s’era avventato contro la figlia 22enne della padrona e il suo ragazzo 29enne, morsicando poi anche la padrona 46enne, tutti portati in codice giallo al San Matteo di Pavia con gravi ferite sia alle braccia che alle gambe.