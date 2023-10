Corana, anziana morta dilaniata dal pitbull sfuggito al padrone

Corana (Pavia), 21 ottobre 2023 - È morta, dilaniata dai morsi del cane. La donna, di 84 anni, è stata soccorsa nella mattinata di oggi, sabato 21 ottobre, a Corana. L'intervento di Areu è scattato poco dopo le 10.30 in piazza della Chiesa, in località Ghiaie, ma per lei non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto. Dalle prime ma ancora frammentarie informazioni, sembrerebbe che la donna sia stata improvvisamente attaccata dal cane scappato mentre il padrone chiudeva il cancello, un pitbull, che ora dovrà essere valutato dal servizio veterinario dell'Ats di Pavia. Il cane si sarebbe avventato contro l'anziana e l'avrebbe letteralmente dilaniata, con una ferocia che non le ha lasciato scampo.

Purtroppo vani i soccorsi sanitari arrivati sul posto sia con un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera che con l'auto medica con il rianimatore a bordo. L'anziana sarebbe stata trovata già priva di conoscenza, con tentativi di rianimarla sul posto che non hanno purtroppo avuto successo per le sue conseguenze ormai troppo gravi, dopo aver perso troppo sangue dalle molteplici ferite lasciate sul suo corpo dai morsi del cane sia alle gambe che alla gola.