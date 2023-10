Corana, sbranata dal pitbull del vicino: così è morta Enrica Bensi di 86 anni

Corana (Pavia), 21 ottobre 2023 - "È successo in un attimo". Chi ha assistito alla tragedia, verso le 10.30 di oggi, sabato 21 ottobre, nella strada principale della frazione Ghiaie del comune di Corana, via Vittorio Emanuele, riferisce i pochi istanti che hanno portato all'assurda morte di Enrica Bensi, la donna di 86 anni che abitava a poche case di distanza da dove è stata aggredita dal pitbull.

In base a quello che è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto con militari della Compagnia di Voghera, il cane sarebbe scappato in strada approfittando del momento in cui il padre della famiglia che vive nell'abitazione ha aperto il cancello per rientrare in casa. Non è riuscito a trattenere l'irruenza dell'animale, che correndo in strada si è letteralmente avventato contro l'anziana, che per una sfortunatissima casualità era a piedi e stava camminando nella via.

La ferocia del pitbull, che già in precedenza pare che avesse preoccupato sia i vicini di casa che gli stessi proprietari, non ha dato scampo alla vittima, rimasta a terra e subito soccorsa ma con troppo gravi ferite sia alle gambe che alla gola. Il pit bull è stato poi rinchiuso dai proprietari in una stanza dell'abitazione ed è ora al vaglio dei veterinari dell'Ats di Pavia. Una tragedia cha ha sconvolto la piccola comunità della frazione Ghiaie, poco più di 400 dei meno di 800 abitanti del comune di Corana. Sul posto si è in breve precipitato anche il sindaco, Vittorio Balduzzi.