Enrica Bensi, l’anziana sbranata dal pitbull. Il paese diviso: “Damon un cane aggressivo anzi no”

Corana (Pavia), 24 ottobre 2023 – “Non era mai stato aggressivo". "È recidivo, ci sono state precedenti aggressioni". Testimonianze discordanti su Demon, il pitbull di 5 anni che da sabato è rinchiuso nel canile sanitario di Ats in strada Paiola a Pavia, dopo aver sbranato a morte Enrica Bensi, 86enne di Corana, in via Vittorio Emanuele alla frazione Ghiaie. L’animale, preso in carico dal servizio veterinario di Ats, non è stato subito soppresso come temevano gli animalisti che ne hanno chiesto un’attenta valutazione per un percorso di recupero. Al momento resta sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per l’inchiesta aperta dalla Procura con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, nella quale risultano due indagati: il 74enne che materialmente ha aperto il cancello lasciandosi scappare il cane in strada e la 24enne che risulta la proprietaria del pitbull.

Nei concitati momenti di sabato dopo l’aggressione, l’uomo, che aveva letteralmente staccato il cane della nipote dalla gola della vittima, si era detto stupito per l’aggressione improvvisa, riferendo che il pitbull non aveva mai dato problemi per aggressività, anzi era sempre stato tranquillo. Di tutt’altro tenore le testimonianze raccolte da altri residenti a Ghiaie, che avevano riferito di precedenti aggressioni da parte dello stesso pitbull. Come però confermato dal sindaco e dai carabinieri, non risultano episodi di gravità tale da aver portato a denunce o richieste di soccorso per feriti.

Proprio per chiarire questo aspetto, anche nell’ambito della necessaria valutazione dell’animale oltre che delle eventuali responsabilità di cui possono essere accusati i proprietari, sono ancora in corso da parte dei carabinieri ulteriori approfondimenti, ascoltando le testimonianze di diversi vicini. Nel frattempo è stata fissata per domani l’autopsia sul corpo della vittima, disposta dalla Procura.