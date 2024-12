Ennesima lite tra vicini finisce a botte

La lite tra vicini di casa è degenerata, fino alle botte. I soccorsi sanitari di Areu e i carabinieri sono intervenuti nella mattinata di ieri, poco prima delle 10.30, in località Cascina Maggiore a Torre d’Arese. Due uomini, di 51 e 55 anni, sono stati trasportati in ospedale con le ambulanze, uno in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, l’altro in codice verde all’ospedale di Lodi. Il più grave ha riportato una ferita all’arcata sopracciliare, con abbondante perdita di sangue, che ha motivato il trasporto in codice giallo, anche se le condizioni generali del ferito non destavano per fortuna particolari preoccupazioni. I due coinvolti, per le relative lesioni personali, possono sporgere querela di parte nei confronti dell’antagonista e spetterà alle eventuali indagini ricostruire l’accaduto e individuarne le responsabilità. Per il momento i carabinieri della Stazione di Villanterio, della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto, hanno acquisito i primi elementi sull’accaduto. Con ovviamente le discordanti, anzi opposte, versioni dei due protagonisti.

Si tratta infatti dell’ennesimo episodio di una lite, per motivi di vicinato, che si trascina da tempo, con già ripetuti interventi delle forze dell’ordine per precedenti diverbi tra gli stessi due vicini, che fino a ieri però non erano ancora arrivati alle mani. Quale sia stato il fattore scatenante dovrà essere chiarito, sta di fatto che ha portato allo scontro fisico i due uomini, che si sono azzuffati, senza esclusione di colpi.

S.Z.