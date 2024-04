Elezioni europee. I fuori sede voteranno

Anche gli studenti fuori sede potranno votare per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Per poterlo fare, però, entro il 5 maggio dovranno consegnare la domanda di ammissione al Comune di residenza compilando il modulo, pubblicato sul sito del Comune di Pavia e scaricabile dal sito del ministero dell’Interno. È la prima volta che viene consentito agli universitari che si trovano lontani dalla loro località di residenza di poter esercitare il diritto di voto a Pavia. Dopo aver ricevuto la richiesta, l’amministrazione comunale ha tempo fino al 20 maggio per verificare i requisiti e comunicare al Comune di domicilio temporaneo i documenti necessari per l’iscrizione alle liste elettorali. Entro martedì 4 giugno, lo studente riceverà l’attestazione di ammissione al voto, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione in cui recarsi a votare.