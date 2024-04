Ecco Ricor-Dare. Rete d’aiuto per le demenze

Sono 9mila in provincia le persone affette da demenza e 6mila da malattia di Alzheimer, il numero di utenti che accedono ai servizi sociali e sanitari però è più basso a causa del ritardo diagnostico e del sommerso. Per questo nasce Ricor-Dare, rete territoriale integrata demenze, finanziata dalla Fondazione Cariplo. Una sinergia che vede coinvolti Fondazione Mondino Irccs, Asp Pavia e Consorzio Domicare di Pavia. "Ricor-Dare è un progetto molto importante – ha detto Gianni Bonelli (nella foto), direttore generale del Mondino – con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone".

Uno degli elementi chiave è fornire servizi differenti in base a target diversi, creando punti di interesse e informazione utili a familiari, caregiver e professionisti. Il modello è molto efficace e ha tra gli obiettivi la creazione di due strutture: la centrale operativa demenze (al centro Santa Margherita) e lo sportello informativo (su appuntamento, dal lunedì al venerdì pomeriggio). Vi sono inoltre due punti informativi al Mondino e Mondino Health Center- ARS Medica di Vigevano e una rete informativa a sostegno del territorio per valorizzare i servizi a disposizione.

Ultimo punto è l’apertura, entro fine maggio, dei Caffè Alzheimer di Pavia e Stradella, luoghi di incontro per gli anziani con demenza e i loro caregiver. "Con questo progetto – ha aggiunto Maurizio Niutta, direttore generale di Asp Pavia – il paziente cronico in condizioni di fragilità viene preso in carico da un sistema integrato per dare una risposta unitaria e la migliore possibile". "Le famiglie vanno sostenute dal punto di vista psicologico ed economico – ha concluso Karin Keller, responsabile sede territoriale di Pavia del Consorzio Domicare –. Fornendo un punto di raccolta informazioni, le aiutiamo a identificare servizi e opportunità". M.M.