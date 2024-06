Ecco la rotatoria "Delle spighe": svolta anti traffico a San Martino Siccomario

San Martino Siccomario (Pavia), 3 giugno 2024 – E’ stato completato l’intervento di ristrutturazione della rotatoria ‘Delle spighe’ tra via Roma, via Piemonte e via Gravellone iniziato a metà marzo. Riaperta completamente sabato, la rotonda sembra abbia centrato tutti gli obiettivi previsti e aver finalmente risolto il problema perché ha reso fluido il traffico veicolare, che risulta più agevole con gli ampi spazi e la visibilità migliorata in tutti i tratti di percorso. Inoltre, permette agli autobus di effettuare la manovre di attraversamento della rotatoria in perfetta sicurezza e da un punto di vista estetico, il risultato risulta molto gradevole e armonico, anche durante le ore serali, con un’illuminazione studiata apposta per valorizzare l’ulivo centenario che oggi abbellisce la rotatoria.

L’intervento costato 183mila euro, il 40% dei quali provenienti da Regione Lombardia attraverso il bando del Distretto del commercio ha permesso di ridurre le dimensioni della rotatoria precedente che aveva al centro una fontana ed era sproporzionata rispetta all’intersezione di tre importanti vie del centro cittadino percorse da mezzi pesanti come gli autobus urbani che spesso hanno causato danni. Per scongiurarli e rendere più agevoli le manovre sono state ridotte le dimensioni della rotatoria, realizzata una parte calpestabile e al posto della fontana è stato collocato un vaso dal diametro di 3 metri e alto 80 centimetri, con un grande ulivo e un’illuminazione a led alla base del vaso per rendere più visibile la rotatoria e faretti interni per valorizzare la pianta. L’ulivo è stato scelto perché resiste alle condizioni atmosferiche più avverse, sia di siccità che di freddo