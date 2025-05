È la giornata della raccolta alimentare

Secondo appuntamento con la raccolta alimentare promossa e sostenuta da Comune di Pavia, Caritas diocesana di Pavia, in collaborazione con la Protezione Civile, le parrocchie e gli enti benefici del territorio. Oggi nei principali supermercati di Pavia, si potranno sostenere le famiglie in difficoltà donando generi alimentari di prima necessità come riso, tonno, pelati, legumi, olio, latte Uht, zucchero, farina e biscotti. Inoltre, per rispondere alle esigenze dei più piccoli, occorrono omogeneizzati, pannolini, salviettine umidificate, latte in polvere (formule 1 e 2).

Da gennaio ad aprile sono state aiutate 341 famiglie e distribuiti 1397 pacchi alimentari nelle parrocchie e nelle associazioni. Inoltre la Casa del giovane ha aiutato 10 famiglie e 195 persone, consegnati 185 pacchi e servito 23400 pasti. La mensa del fratello che ha 70 ospiti ha messo in tavola 8190 cene dal lunedì alla domenica, mentre Canepanova che ne conta 110 ha servito 10692 pranzi e 3465 colazioni.