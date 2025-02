Droga nella “Colombia“ di Broni. Arrestati quattro spacciatori

BRONI (Pavia)La località Colombera di Broni, nel gergo in codice tra spacciatori e clienti, era stata ribattezzata Colombia. Ma l’intenso traffico di cocaina è stato stroncato dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Stradella. Ieri mattina sono stati eseguiti quattro arresti, su misure cautelari disposte dal Gip, per le accuse di detenzione e spaccio continuato di stupefacenti in concorso. Gli arrestati, in carcere, sono Lahim Mehdi, 33enne, Issa Taouil, 29enne (residenti a Vigevano, già detenuti a Torre del Gallo), Mouhlis Mehdi, 42enne, e Morad Riahi, 38enne (residenti a Milano), tutti di nazionalità marocchina. Scattate anche le perquisizioni a carico di sei fiancheggiatori, residenti nelle province di Pavia, Milano, Novara e Avellino. E nel corso delle indagini era già finito sotto sequestro circa un chilo e mezzo di cocaina, in parte trovata interrata in un campo a Landriano usato come deposito. Un’attività iniziata dal 2020 e proseguita con altre indagini sempre del Nucleo operativo di Stradella.

All’inizio dello scorso dicembre i carabinieri avevano infatti già arrestato dieci persone, sette di nazionalità marocchina e tre egiziana, residenti a Vigevano, Parona e Milano, per i reati di detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, estorsione, ricettazione e lesioni personali aggravate in concorso. In quel caso le accuse riguardavano le aggressioni, tra cui il tentato omicidio nell’aprile del 2022 a Barbianello, per il controllo delle piazze dello spaccio, che è stato oggetto di altre indagini.

"Dalle attività tecniche e di intercettazione poste in essere e dai servizi compiuti – spiega la nota dei carabinieri diramata ieri – si è appurato infatti che nella zona indicata, ribattezzata dagli spacciatori e dagli acquirenti con l’appellativo di “Colombia“, fioriva un’intensa attività di spaccio che insisteva anche su altre zone limitrofe, anch’esse facenti parte del codice usato dagli acquirenti e dagli spacciatori e appellate “Xilopan“ (sita in frazione Casa Storini all’altezza del cavalcavia dell’autorstrada), “cimitero“ (sito sulla SS617, dove si trova un boschetto utilizzato dal gruppo per ripararsi e nascondersi dalla strada), “casettina nella stradina“ (costruzione abbandonata sita in via Rosa Nera) e “casettina della notte“ (sita in Broni sulla Sp82)".