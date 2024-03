Droga nella casa incendiata, coppia arrestata

Droga trovata nella casa andata a fuoco. E i due giovani rimasti intossicati dal fumo dell’incendio, dopo essere stati dimessi dall’ospedale, sono finiti in carcere. I carabinieri della Stazione di Belgioioso hanno arrestato S.B., 28enne già noto alle forze dell’ordine, portato a Torre del Gallo, e la sua fidanzata 26enne E.C., portata nella sezione femminile della casa circondariale di Vigevano. Sono entrambi a disposizione dell’autorità giudiziaria, accusati per il possesso di circa 2 chili di hashish, 1,6 chili di marijuana, 20 piante mature per la produzione della stessa sostanza, dell’altezza di circa un metro, e più di 11mila euro in contanti, ritenuti il guadagno dell’attività illecita. La "sorpresa" trovata dai vigili del fuoco e dai carabinieri nella villetta bifamiliare in viale Donna Anna d’Este a Belgioioso, nel corso del sopralluogo all’interno della casa dopo lo spegnimento dell’incendio, divampato per cause accidentali verso le 4 di lunedì, pare per un corto circuito nella cucina al piano terra. "Diverse stanze - riferiscono i carabinieri nel comunicato stampa diramato ieri - erano state adibite alla coltivazione della marijuana e alla produzione di hashish e olii. Serre, lampade alogene, impianti di aerazione, barili di precursori chimici, fertilizzanti, presse e stupefacente già impacchettato pronto alla vendita erano sparsi per la casa, scampati alle fiamme e poi sottoposti a sequestro".

Forse proprio per cercare di salvare la droga e di nascondere le tracce della loro attività illecita, i due giovani non erano subito usciti dalla casa in fiamme, ma si erano trattenuti all’interno dell’abitazione che veniva progressivamente invasa dal fumo. Un tentativo doppiamente fallito, che ha fatto finire la giovane coppia prima in ospedale, per le conseguenze dell’intossicazione da fumo, risultata per fortuna lieve, poi in carcere, per la droga scoperta dai carabinieri all’interno della casa.

Stefano Zanette