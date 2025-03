Spaccia droga agli studenti del Cossa: arrestato un ragazzo di 17 anni

Pavia, 11 marzo 2025 - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di droga ai fini di spaccio, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette per il giovane sono scattate al termine di un blitz messo in atto lo scorso 7 marzo.

Erano le 8.30 del mattino, quando gli agenti della squadra volante della questura di Pavia, nel corso della consueta attività di prevenzione e controllo del territorio tra piazza Emanuele Filiberto e piazza Morosi, nelle immediate vicinanze dell'Istituto superiore Cossa, hanno notato una quindicina di ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni maneggiare soldi in contanti e un 17enne cedere stupefacenti ricevendo in cambio del denaro.

Il tentativo di fuga

Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha tentato di fuggire in direzione di via Girardelli, attraversando viale Bligny tra le auto in transito, per poi finire in via Tasso, dove è stato bloccato. Addosso, gli agenti gli hanno trovato 18,46 grammi di hashish suddiviso in cinque pezzetti. L'operazione ha consentito di interrompere l'attività di spaccio nell'area frequentata da ragazzi di minore età in procinto di accedere all'interno dell'istituto per iniziare l'attività didattica.