Schianto tra auto. Quattro donne restano ferite

Un grave incidente ha coinvolto, a mezzogiorno di ieri, due auto, una Peugeot 3008 e una Panda lungo la circonvallazione di Dorno. La esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e potrebbe essere legata a una questione di precedenza. A rimanere coinvolte sono state quattro donne di 50, 56, 63 e 66 anni. Nell’impatto, particolarmente violento, la Peugeot con la parte anteriore distrutta è rimasta sulla sede stradale mentre la Panda è finita, ribaltandosi, in un fosso attiguo alla sede stradale. Due sono state le ferite che hanno riportato le conseguenze più serie: una di esse, dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasferita all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso di stanza alla struttura sanitaria del capoluogo piemontese in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi, ma la donna non correrebbe pericolo di vita. Una seconda, rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto sulla quale viaggiava, è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in codice giallo con l’ambulanza al policlinico San Matteo. U.Z.