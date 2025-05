“Danza sulla sedia“. Successo nella Rsa

Un incontro ogni due settimane per mantenere attiva la parte superiore del corpo in completa sicurezza e in modo divertente. La Rsa Pertusati ha sperimentato la “Danza sulla sedia“, progetto che si sta concludendo e che, visto il successo, sarà riproposto. L’iniziativa nata da una proposta del Coni, è partita con una “lezione di prova“, tenuta dagli esperti di Professione danza ssd con i suoi tecnici abilitati. Visto il successo, è stato deciso di calibrare l’intensità dell’attività motoria per 10 incontri che termineranno giovedì.

"La danza sulla sedia da anni è una pratica fisica popolare – ha spiegato il delegato del Coni Pavia Luciano Cremonesi –. Comodamente seduti su una sedia, anche su una sedia a rotelle, danzando si rinforzano e si tonificano i muscoli di spalle, braccia, collo e parte superiore della schiena (a seconda dei casi si possono coinvolgere anche le gambe e i piedi), si lubrificano le articolazioni". Sono stati 25 gli anziani che hanno partecipato alle lezioni guidati dall’istruttore che danza insieme a loro.

M.M.