Lite in famiglia degenera. S’avventa sui carabinieri ventiquattrenne arrestato

Ha avuto un violento alterco con il padre, non è ancora chiaro per quali ragioni. Una discussione che è nata nella serata di giovedì e che ha spaventato i vicini di casa al punto da consigliare loro di chiedere l’intervento dei carabinieri. Le serate molto calde di questo periodo, con le finestre che già restano aperte, hanno fatto in modo che la discussione fosse chiaramente udibile dall’esterno. Il giovane era completamente fuori di sé a tal punto che, quando si è trovato davanti i carabinieri della Compagnia di Vigevano non ha avuto alcuna remora a scagliarsi anche contro di loro. Il giovane, 24 anni, nessun precedente con la giustizia, è stato immobilizzato. Poi i carabinieri hanno provveduto a formalizzare il suo arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il ventiquattrenne è stato così accompagnato in caserma dove ha trascorso la notte in camera di sicurezza prima di essere accompagnato davanti al giudice per il processo con il rito direttissimo. Il giudice, che ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri, ha poi disposto che il ventiquattrenne, che mai in passato aveva avuto a che fare con la legge, potesse tornare in libertà in attesa della celebrazione del processo a suo carico. I carabinieri coinvolti nella colluttazione non hanno riportato conseguenze di particolare rilievo.

U.Z.