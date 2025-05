Quad ribaltato, ragazzina grave. Fuori strada il mezzo guidato dal padre

MONTALTO PAVESE (Pavia)Una ragazzina di soli 14 anni ha riportato conseguenze gravissime nell’uscita di strada con il quad guidato dal padre. È successo verso le 18.30 di ieri sulla Sp44 nel territorio di Montalto Pavese, in località Sabaghina, che si trova tra il comune di Lirio e la frazione Michelazza di Montecalvo Versiggia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu in codice rosso con ambulanza, automedica con rianimatore a bordo e anche l’elisoccorso. Gli accertamenti sull’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri. Dalla prima ricostruzione si è trattato di una fuoriuscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Alla guida del motociclo a quattro ruote c’era il padre, 43enne di nazionalità romena residente a Montecalvo Versiggia. L’uomo ha riportato conseguenze lievi, soccorso anche lui ma poi trasportato con l’ambulanza in codice verde di rientro. Nel ribaltamento del quad fuori strada, la figlia 14enne, che era trasportata sul quad, ha invece riportato un gravissimo trauma cranico, trasportata con l’elisoccorso in codice rosso.

Sempre in Oltrepò pavese, ma a Broni sulla Statale 10 "Padana Inferiore", un ciclista è rimasto ferito poco prima delle 12 di ieri, investito da un’auto all’uscita dal parcheggio del supermercato Esselunga. L’impatto tra l’auto e la bicicletta sarebbe avvenuto a bassa velocità, senza ferite particolarmente gravi per il ciclista, che però è rimasto a terra, pare in preda a una conseguente crisi di nervi, trasportato con l’ambulanza in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: dinanica è ancora in corso di accertamento. L’automobilista alla guida della Citroen Ds4 grigia, un 57enne del posto si è regolarmente fermato sul posto dell’investimento e ha chiamato i soccorsi.