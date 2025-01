Dorno, ladri in ditta: rubato furgone nuovo

Dorno (Pavia), 13 gennaio 2025 - I ladri sono scappati a bordo della refurtiva. E' infatti un furgone Ford Transit, nuovo, il bottino del furto notturno messo a segno a Dorno, in via Lomellina, ai danni della Minigrip, azienda che produce buste e sacchetti richiudibili in plastica.

Erano circa le 3.30 di oggi, lunedì 13 gennaio, quando è scattato l'allarme del sistema antifurto per l'intrusione nello stabilimento. Dopo aver forzato il cancello della recinzione esterna, gli ignoti malviventi hanno infatti rotto la finestra di un bagno e si sono così introdotti all'interno della ditta.

Con la sirena dell'allarme entrata in funzione, hanno avuto poco tempo per agire, ma non hanno del tutto desistito dall'intento di rubare. Hanno preso le chiavi, custodite all'interno dello stabilimento, e si sono quindi impossessati del furgone, che era parcheggiato nel cortile esterno, uscendo dalla stessa cancellata che avevano preventivamente forzato e dileguandosi nel nulla a bordo del loro bottino. Non è chiaro se fosse proprio quello il loro obiettivo o se siano stati colti alla sprovvista dall'entrata in funzione dell'allarme e abbiano così dovuto fare in fretta, prendendo quello che sono riusciti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i ladri erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sono state comunque avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili.