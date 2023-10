Dopo l’impasse burocratica riparte la realizzazione della nuova isola ecologica

Sono passati due anni dal bando di assegnazione e quattro mesi dopo l’annuncio dell’avvio dei cantieri si è sbloccata la questione burocratica, un conflitto tra Ato e Pavia Acque sulla realizzazione delle vasche di raccolta. I lavori per l’isola ecologica di via Ceresio, un investimento di 800mila euro, ripartiranno. In quell’area sorgerà il nuovo centro multiraccolta di vetro e verde di Asm Isa. Quattro-cinque settimane al massimo e poi la superficie sarà pronta per essere utilizzata. Verranno realizzate tettorie e installata una pesa. Il centro riceverà vetro e verde raccolti porta a porta, eliminando dalle strade le campane e i cassonetti. Per utilizzare l’area, l’azienda partecipata pagherà al Comune una cifra simbolica ma non l’affitto, per evitare che la conseguente quota della Tari vada a incidere sulle tasche dei contribuenti.

U.Z.