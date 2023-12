Dopo il cantiere della primaria sigilli pure alla scuola d’infanzia

Da ieri anche la scuola dell’infanzia di San Genesio è sotto sequestro. Il provvedimento richiesto dalla Procura e subito concesso dal gip rientra nell’indagine su presunti appalti irregolari e altri reati che ha coinvolto i vertici di Asm Pavia e il Comune oltrepadano con quattro arresti domiciliari e 16 indagati.

"A fronte dei rischi accertati – sottolinea la Procura – è stato obbligatorio richiedere il sequestro preventivo anche degli immobili e degli ambienti all’interno dei quali viene svolto il servizio pubblico erogato dalla scuola dell’infanzia di San Genesio ed Uniti. Le indagini sin qui condotte continueranno al fine di avere conferma o meno delle responsabilità degli arrestati, di verificare l’eventuale intervento anche di terzi soggetti e soprattutto di individuare eventuali ulteriori profili di rischio per la pubblica sicurezza".

La primaria dove si stavano effettuando lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e antincendio è stata sequestrata lunedì e si trova nello stesso stabile. "Salda la trave – dicevano al telefono i costruttori – tanto quanto vuoi che pesino i bambini". Una frase che ha fatto saltare sulla sedia i magistrati, tanto da far mettere i sigilli alla scuola. La paura delle famiglie è arrivata fino in Parlamento con un’interrogazione del M5s mentre Pd e centrosinistra di Pavia hanno organizzato per San Siro, sabato rpossimo, una fiaccolata dall’elementare di Mirabello a San Genesio.

