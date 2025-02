Dopo anni il Carnevale con i carri

"L’è turna’ Buricinèla": domenica 9 marzo a Voghera dopo anni si torna a festeggiare il carnevale con i carri allegorici. Alle 11 inizierà la manifestazione, alle 11:30 la maschera di Buricinèla scenderà dal Duomo per ricevere le chiavi della città dalla sindaca Paola Garlaschelli. Alle 12 spettacolo con le scuole di danza locali. Alle 14 sfilata dei carri con partenza da piazzale Fermi, passaggio in viale Repubblica, via Cavour e arrivo in piazza Duomo. Organizzata un’area ristoro in piazza Duomo. L’evento è stato organizzato dalle associazioni Amo Voghera e La Clessidra, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Voghera.