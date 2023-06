Donna aggredita dall’ex a Gambolò, lui entra dal balcone e la picchia: salvata dai vicini

Un uomo di 22 anni di origine pachistana, K.S., è stato arrestato per aver aggredito la sua ex compagna di 33 anni a Gambolò, in provincia di Pavia. Il giovane, che in passato era già stato denunciato dalla donna, è stato portato in carcere.

Secondo quanto riferito, l’uomo ha pedinato l’ex per strada e quando lei è rientrata a casa lui si è arrampicato sul balcone, ha rotto una finestra, è entrato e si è scagliato contro di lei. La donna è stata salvata dai vicini, che sentendo le sue urla hanno chiamato i carabinieri, che sono arrivato mentre lui la stava malmenando. La vittima era contusa, ma ha rifiutato le cure.

L’aggressore, che è un pizzaiolo residente a Torino, è indagato per atti persecutori, danneggiamento e violazione di domicilio. Contro di lui la compagna aveva già sporto querela nel dicembre 2022 e questore di Pavia aveva già emesso un ammonimento lo scorso maggio. Dopo l’ultima aggressione, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e l’egiziano è stato portato in carcere.