Pavia, donna sfregiata al volto dalla rivale: chiuso 5 giorni il bar teatro dell’aggressione

Pavia, 3 aprile 2025 - Bar chiuso per 5 giorni per la lite fra due donne con sfregio al volto.

Il questore di Pavia ha disposto "la sospensione per giorni 5 (dal 3 aprile al 7 aprile 2025 compreso) - spiega la nota della Questura - dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito a Pavia in via Vigentina denominato Fenice Bar".

Il provvedimento è la conseguenza dell'episodio violento avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo, quando una donna 40enne di nazionalità colombiana era stata sfregiata al volto con un taglierino al culmine di una lite con una un'altra donna, 37enne dominicana, che era poi stata rintracciata e arrestata dalla polizia. "Tale provvedimento - conferma il comunicato odierno della Questura - si è reso necessario in quanto in data 9 marzo 2005 si era verificata all'interno del bar una grave aggressione tra avventori nel corso della quale una donna riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 21 inferte mediante l'uso di un taglierino".

La vittima era stata trasportata in ospedale con l'ambulanza e la polizia era intervenuta nel locale per ricostruire l'accaduto. Una lite per "una regolamentazione di conti per una vecchia discussione avvenuta tra le due e mai risolta" spiegava la polizia nella nota sull'arresto", per il quale sta proseguendo l'iter giudiziario. "Convalidato l'arresto da parte dell'autorità giudiziaria - riferisce ancora la nota odierna della Questura - il questore emetteva nei suoi confronti in data 12 marzo 2025 la misura di prevenzione (cosiddetto Daspo Willy) con sui le si fa divieto di accedere in tutti i pubblici esercizi di bar e ristoranti dell'intera provincia di Pavia per anni uno".