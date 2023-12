Don Giulio parroco benemerito

Per tredici anni ha lavorato alla valorizzazione di San Michele. Per questa ragione il parroco, don Giulio Lunati, ha ricevuto la “Benemerenza San Michele 2023“. "Con don Giulio – ha detto il presidente de Il bel San Michele, Vittorio Vaccari – è nata la nostra associazione e si sono fatti restauri per due milioni. È stato valorizzato un bene della città e presto con la nuova illuminazione si vedrà San Michele come mai finora".

Intanto i cantieri proseguono. Mancano 75mila euro per completare una parte dei lavori e altri 10mila per il risanamento conservativo delle volte che ospiteranno l’organo restaurato. "Abbiamo ricevuto un milione da Fondazione Cariplo, 320mila euro dalla Cei e 25mila da una fondazione di Monza, ora troveremo altri fondi e nella primavera 2025 concluderemo i lavori".

M.M.