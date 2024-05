Disposta l’archiviazione per gli agenti accusati di percosse a un detenuto

Il Gip di Pavia Pasquale Villani ha disposto l’archiviazione dell’indagine che vedeva coinvolti nove agenti della polizia penitenziaria che erano stati accusati di abuso di autorità da un ex detenuto del carcere di Torre del Gallo. La decisione è arrivata ieri, in seguito all’udienza disposta per discutere l’opposizione dell’ex detenuto alla richiesta di archiviazione che era stata avanzata dalla Procura di Pavia. In particolare, le accuse che l’ex detenuto muoveva agli agenti riguardavano presunte percosse che avrebbe subito all’indomani della rivolta scoppiata nel marzo 2020 (nella foto) nel carcere per protestare contro le restrizioni anti Covid, evento per cui sessantotto tra detenuti ed ex sono attualmente a processo con l’accusa di devastazione e saccheggio. L’opponente aveva denunciato di esser stato percosso. Non sarebbero stati trovati però riscontri e conferme dell’accaduto durante le indagini, per cui era stato richiesto dal PM di archiviare il caso. A questa decisione l’ex detenuto si era opposto, ora il Gip ha disposto per tutti i nove agenti l’archiviazione. L’opponente e il suo legale Pierluigi Vittadini vaglieranno l’eventuale ricorso in Cassazione contro la decisione. N.P.