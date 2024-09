Disco verde ad Univenture per favorire i giovani imprenditori

Promuovere lo sviluppo economico locale attraverso il coinvolgimento diretto di studenti, ricercatori e giovani talenti del territorio pavese. È l’obiettivo che si pone Univenture, ambizioso progetto dell’Università di Pavia e del Comune per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita del territorio attraverso l’innovazione e la creazione di nuove imprese. Una collaborazione strategica che mira a creare un ecosistema fertile per le idee innovative, mettendo a disposizione dei giovani strumenti e risorse per trasformare le loro intuizioni in realtà imprenditoriali di successo. "Univenture rappresenta da anni un passo importante per creare nuove opportunità per i giovani e per rafforzare il legame tra l’Università di Pavia e la città – ha detto l’assessore alle politiche giovanili Angela Gregorini – l’obiettivo è offrire ai nostri studenti e ricercatori il supporto necessario per trasformare le loro idee innovative in progetti imprenditoriali concreti". Per i vincitori della competizione c’è un montepremi di 10mila euro. M.M.