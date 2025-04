"Oltre il rumore", la guerra vista da una bambina: la nuova canzone della pavese Diletta Fosso

Pavia, 26 aprile 2025 – La guerra vista con gli occhi di una bambina che vuole guardare al futuro e lo vuole pieno di pace. Le radio trasmettono da ieri, giorno della Liberazione dal nazifascismo, il nuovo singolo della giovanissima violoncellista pavese, Diletta Fosso. Il brano fa parte di un progetto corale, una playlist di 20 artisti come Cisco, Kento, Roberta Giallo, Yo Yo Mundi e molti altri, che hanno condiviso una frase dei loro brani sulla tematica. “Oltre il rumore” è il nuovo brano di Diletta Fosso, cantautrice quindicenne che suona il violoncello.

La canzone racconta la guerra attraverso lo sguardo di una bambina: un punto di vista fragile e potente, che attraversa il dolore della guerra e cerca un varco verso la pace. Le immagini evocate nel testo (bimbi di seta, case coi tetti di cielo, sirene e segnali di fumo) parlano con forza disarmante di ciò che resta quando tutto crolla. È un inno alla pace, ma anche un grido, un ricordo, una poesia alla resistenza. La copertina del singolo è tratta da un’opera del pittore palestinese Mahmoud Amed, che ha generosamente concesso l’uso del suo quadro legato all’esperienza diretta del conflitto. La collaborazione è stata resa possibile grazie all’intermediazione della galleria d’arte L2Arte di Pavia, che ha creduto nel progetto.

Al fianco di Diletta, il brano vede la partecipazione di Brian Belloni alle chitarre, Alberto Fiorani al basso e Corrado Bertonazzi alla batteria, noto anche per il progetto @suonarelabatteria. Ad accompagnare "Oltre il rumore" un toccante video lyric di animazione creato con l’Ai.

Intorno alla canzone è nata un’operazione corale, una playlist tematica con 20 artisti italiani che porta proprio il titolo della canzone di Diletta “Oltre il rumore”. Questi artisti hanno deciso di affiancare la giovanissima prestando la propria voce a un messaggio condiviso: ognuno di loro ha condiviso una frase sulla guerra, da diffondere insieme al brano. Tra loro nomi di spicco come Cisco, Kento, Roberta Giallo, Yo Yo Mundi, solo per citarne alcuni. Le loro parole compongono un mosaico di testimonianze, riflessioni e visioni, unite dal bisogno di dire qualcosa, di non restare in silenzio.