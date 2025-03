Il funambolo di Diletta Fosso in cerca di equilibrio: esce “Nuvole”, singolo d’esordio della giovanissima cantautrice pavese Il video è stato girato in una classe di scuola. “Scrivo per chi sogna davvero, per chi spera di cambiare, per chi vuole un mondo diverso. Per chi ha capito che c'è qualcosa che non va e cerca una via d'uscita”