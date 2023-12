“Dicembre in sicurezza“. Monopattini nel mirino

Due patenti ritirate e tre utilizzatori di monopattino sanzionati: è il bilancio dei primi controlli straordinari effettuati dalla Polizia locale grazie ai fondi della Regione per il progetto “Dicembre in sicurezza“. Obiettivo, ridurre gli incidenti stradali. I posti di controllo dinamici hanno interessato la zona della stazione, del palasport e del centro, compresa piazza Ducale. Sono stati 29 i veicoli controllati e una ventina i conducenti sottoposti ad alcoltest e drugtest. Sanzionati anche tre guidatori di monopattini elettrici usati in violazione del Codice della strada. Ulteriori controlli hanno riguardato anche viale dei Mille: 24 i veicoli controllati e 5 i conducenti sanzionati per diverse violazione. Disposto un fermo amministrativo e un sequestro di veicolo nonché il ritiro di due patenti.