Dibattito sui treni alla festa democratica

Ci sarà la situazione della linea ferroviaria Milano-Mortara al centro del dibattito organizzato per domani sera alle 21 alla Festa Democratica in corso alla frazione Piccolini di Vigevano. Il titolo dell’incontro è quanto mai esplicito: “Treni, che supplizio“. All’appuntamento parteciperanno diversi amministratori e politici del territorio, tra i quali il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa (Lega) , quello di Mortara, Ettore Gerosa (Fdi) e i consiglieri regionali Andrea Sala (Lega) e Simone Negri (Pd) oltre al presidente del consiglio comunale di Abbiategrasso Francesco Bottene (Forza Italia). All’appuntamento che sarà aperto da Alessio Bertucci, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vigevano, interverrà anche il presidente dell’associazione dei pendolari MiMoAl, Franco Aggio.